Глава Генпрокуратуры Краснов указал на причастность «Азова» к убийствам детей

Верховный суд РФ ранее признал «Азов» террористической группировкой, заседание проходило в закрытом режиме. Однако была и открытая часть, в ходе которой с показаниями выступили правозащитники, журналисты и другие специалисты. Все из них на протяжении нескольких лет изучали деятельность украинских боевиков.