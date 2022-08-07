Глава Генпрокуратуры Краснов указал на причастность «Азова» к убийствам детей

Боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* участвовали в убийствах детей и пытках мирного населения. Об этом сообщил глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов.
Верховный суд РФ ранее признал «Азов» террористической группировкой, заседание проходило в закрытом режиме. Однако была и открытая часть, в ходе которой с показаниями выступили правозащитники, журналисты и другие специалисты. Все из них на протяжении нескольких лет изучали деятельность украинских боевиков.
«В суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, изучающие на протяжении многих лет деятельность “Азова”, которые представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей», — цитирует Краснова газета «Коммерсантъ».
Бойцы «Азова» по своей жестокости сравнимы с фашистами в годы Второй мировой войны, добавил Краснов. Он напомнил, что боевики активно используют нацистскую символику и фашистские лозунги.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация