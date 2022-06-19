Глава «Газпром-медиа»: в России может сократиться число телеканалов

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров предположил, что общее число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года.
Глава холдинга заявил, что для некоторых маленьких эфирных телеканалов существует угроза ухода из традиционного вещания из-за низкой рентабельности и проблем с доходами от рекламы. По его совам, в 2022 году никаких революций не ожидается.
«А вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — сообщил Жаров.
Ранее Жаров заявил, что в нынешней ситуации телевидению следует переориентироваться на другие рынки. В частности, он отметил, что аудитория хорошо воспринимает турецкие сериалы и корейский контент.