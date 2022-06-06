Федеральное агентство новостей / Степан ЯцкоСША сделали все возможное для эскалации ситуации на Украине. Об этом в комментарии изданию «Экономика сегодня» заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Посол США в России Джон Салливан, заявил, что считает невозможным полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Комментируя его слова, социолог Шугалей напомнил, что именно деструктивная позиция Вашингтона стоит за нынешним охлаждением двусторонних отношений. «Американцы диктуют условия не только нам, они всем пытаются это делать, но я считаю, что дипломатические отношения должны поддерживаться в любой ситуации, даже в той, которую США создали на Украине», — заявил ученый.Действия властей США спровоцировали нынешний кризис. Шугалей напомнил, что Вашингтон десятилетиями оказывал финансовую и политическую поддержку антироссийским, националистическим силам на Украине. Это привели к расколу страны и гражданской войне на Донбассе. Сейчас же Соединенные Штаты пытаются продлит..

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

США сделали все возможное для эскалации ситуации на Украине. Об этом в комментарии изданию «Экономика сегодня» заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Посол США в России Джон Салливан, заявил, что считает невозможным полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Комментируя его слова, социолог Шугалей напомнил, что именно деструктивная позиция Вашингтона стоит за нынешним охлаждением двусторонних отношений.

«Американцы диктуют условия не только нам, они всем пытаются это делать, но я считаю, что дипломатические отношения должны поддерживаться в любой ситуации, даже в той, которую США создали на Украине», — заявил ученый.

Действия властей США спровоцировали нынешний кризис. Шугалей напомнил, что Вашингтон десятилетиями оказывал финансовую и политическую поддержку антироссийским, националистическим силам на Украине. Это привели к расколу страны и гражданской войне на Донбассе. Сейчас же Соединенные Штаты пытаются продлить горячую фазу конфликта, передавая Киеву вооружения.

«Американцы взращивали ненависть ко всему русскому на Украине, и то, что киевский режим в течение восьми лет бомбит свои города, это также их заслуга. Им необходимо пересмотреть свое отношение, перестать диктовать условия и вмешиваться не только в нашу ситуацию, но и в дела других стран. Это однозначно», — констатировал Шугалей.

Он выразил уверенность в том, что пока США не перестанут вмешиваться в дела Украины и не оставят попыток дестабилизировать Россию, никакой конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном невозможен.