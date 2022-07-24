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Глава ФЗНЦ Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления разрушенных домов в Донбассе

Глава ФЗНЦ Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления разрушенных домов в Донбассе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

За несколько последних месяцев жители ЛДНР потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны украинских националистов. В связи с необходимостью в скорейшем восстановлении городов народных республик глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей объявил о начале набора в центр волонтеров и добровольцев. Соответствующая информация появилась в его личном Telegram-канале

Шугалей заявил, что Донбассу необходимы волонтеры и добровольцы, которые были бы способны помочь восстановить дома пострадавших от огня ВСУ населенных пунктов Донбасса. По его словам, особенно сильный акцент планируется сделать на ремонте жилплощадей, принадлежавших пожилым и малоимущим гражданам. 

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Социолог отметил, что откликов на данную вакансию — немало.

«В Донбассе уже работает много специалистов из России, из разных регионов. Но они занимаются восстановлением инфраструктуры в целом. Не хватает рук, времени и возможности помочь всем жителям, которые потеряли жилье: оно либо разрушено, либо нуждается в ремонте. Собираю команду волонтеров-добровольцев, которые вместе со мной помогут с ремонтом в первую очередь пожилым и малоимущим», — подчеркнул Шугалей.

Глава ФЗНЦ также уточнил, что волонтерская и добровольческая работа предполагает предоставление проживания, питания и зарплаты, которая будет зависеть непосредственно от уровня умений откликнувшегося человека.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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