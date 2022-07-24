Глава ФЗНЦ Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления разрушенных домов в Донбассе

«В Донбассе уже работает много специалистов из России, из разных регионов. Но они занимаются восстановлением инфраструктуры в целом. Не хватает рук, времени и возможности помочь всем жителям, которые потеряли жилье: оно либо разрушено, либо нуждается в ремонте. Собираю команду волонтеров-добровольцев, которые вместе со мной помогут с ремонтом в первую очередь пожилым и малоимущим», — подчеркнул Шугалей.