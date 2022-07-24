Глава ФЗНЦ Шугалей объявил о наборе добровольцев для восстановления разрушенных домов в Донбассе

За несколько последних месяцев жители ЛДНР потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны украинских националистов. В связи с необходимостью в скорейшем восстановлении городов народных республик глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей объявил о начале набора в центр волонтеров и добровольцев. Соответствующая информация появилась в его личном Telegram-канале.
Шугалей заявил, что Донбассу необходимы волонтеры и добровольцы, которые были бы способны помочь восстановить дома пострадавших от огня ВСУ населенных пунктов Донбасса. По его словам, особенно сильный акцент планируется сделать на ремонте жилплощадей, принадлежавших пожилым и малоимущим гражданам.
Социолог отметил, что откликов на данную вакансию — немало.
«В Донбассе уже работает много специалистов из России, из разных регионов. Но они занимаются восстановлением инфраструктуры в целом. Не хватает рук, времени и возможности помочь всем жителям, которые потеряли жилье: оно либо разрушено, либо нуждается в ремонте. Собираю команду волонтеров-добровольцев, которые вместе со мной помогут с ремонтом в первую очередь пожилым и малоимущим», — подчеркнул Шугалей.
Глава ФЗНЦ также уточнил, что волонтерская и добровольческая работа предполагает предоставление проживания, питания и зарплаты, которая будет зависеть непосредственно от уровня умений откликнувшегося человека.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.