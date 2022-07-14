Глава ФЗНЦ Шугалей напомнил россиянам о возможности помочь Донбассу через Центр по набору добровольцев

«Успехи союзных войск на Донбассе, видимо, расслабили население России! Но я почти постоянно нахожусь там и понимаю, что ситуация совершенно не радужная. Сейчас для того, чтобы обеспечить мир, от всех россиян нужны сверхусилия! Работа в мобилизационном режиме нужна не только в Донецкой и Луганских народных республиках. Все граждане Российской Федерации и все промпредприятия должны работать в 5, или даже в 10 раз интенсивнее и эффективнее», — подчеркнул он.