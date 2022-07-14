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Глава ФЗНЦ Шугалей напомнил россиянам о возможности помочь Донбассу через Центр по набору добровольцев

Глава ФЗНЦ Шугалей напомнил россиянам о возможности помочь Донбассу через Центр по набору добровольцев
федеральное агентство новостей

Россияне должны мобилизоваться ради обеспечения мира на южных границах страны, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог напомнил, что несколько дней назад он объявил о создании Центра по набору и первичной подготовке добровольцев для оказания помощи жителям Донбасса. Проект сразу поддержали многие близкие и дальние знакомые Шугалея. В частности, интерес проявило большое количество иностранцев, с которыми он познакомился в экспедициях.

«Граждане Узбекистана, Ливии, Судана, Нигерии, ЦАР, Кении, Мали и даже Афганистана выразили своё желание поехать на Донбасс и заняться различными гуманитарными проектами. Они хотят помочь тем, кто страдает сейчас от террора, который устраивают украинские националисты», — написал глава ФЗНЦ в Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако, заметил он, россиян среди желающих присоединиться к работе Центра оказалось мало. Шугалей уверен, что большинство жителей стране не понимают всей сложности происходящего.

«Успехи союзных войск на Донбассе, видимо, расслабили население России! Но я почти постоянно нахожусь там и понимаю, что ситуация совершенно не радужная. Сейчас для того, чтобы обеспечить мир, от всех россиян нужны сверхусилия! Работа в мобилизационном режиме нужна не только в Донецкой и Луганских народных республиках. Все граждане Российской Федерации и все промпредприятия должны работать в 5, или даже в 10 раз интенсивнее и эффективнее», — подчеркнул он.

Президент ФЗНЦ призвал граждан отказаться сейчас от отдыха и приложить максимум усилий на благо страны. В том числе, присоединившись к работе Центра первичной подготовки добровольцев.

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RusNewsToday24
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