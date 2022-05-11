Глава ФЗНЦ Шугалей считает, что Петербург и Луганск вскоре могут стать городами-побратимами

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Санкт-Петербург и Луганск в скором времени могут стать городами-побратимами, для этого остались только формальности, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Социолог вернулся в Северную столицу из Луганской Народной Республики, куда он ездил с гуманитарной миссией, посетив прифронтовые города. Сейчас войска ЛНР вышли на административную границу республики. Теперь начнется восстановление разрушенных националистами в ходе боев и при отступлении населенных пунктов.
Города Донбасса также сталкиваются с нехваткой элементарных вещей, например, воды, еды, медикаментов. Несмотря на усилия России, здесь нужен долгосрочный план восстановления пострадавших республик, передает Федеральное агентство новостей.
Кроме того, глава ФЗНЦ добавил, что Петербург и Луганск в ближайшее время могут стать городами-побратимами. Для реализации этой идеи осталось только согласовать некоторые юридические моменты.