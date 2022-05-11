Глава ФЗНЦ Шугалей считает, что Петербург и Луганск вскоре могут стать городами-побратимами

Социолог вернулся в Северную столицу из Луганской Народной Республики, куда он ездил с гуманитарной миссией, посетив прифронтовые города. Сейчас войска ЛНР вышли на административную границу республики. Теперь начнется восстановление разрушенных националистами в ходе боев и при отступлении населенных пунктов.