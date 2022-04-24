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    Глава ФЗНЦ Шугалей призвал провести независимое расследование преступлений французов в Мали

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Глава ФЗНЦ Шугалей призвал провести независимое расследование преступлений французов в Мали

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    Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

    Жители района Госси в Мали обнаружили жуткую находку
    после того, как регион покинули французские военные. В связи с этим необходимо
    провести независимое расследование, считает социолог, глава Фонда защиты
    национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

    По словам общественника, в Центральной Африке
    и других государствах постоянно подтверждаются факты бесчинств французских
    военных. Свежим примером стал инцидент в Мали, где вооруженные силы страны
    обнаружили массовое захоронение изувеченных тел на территории военной базы
    французских сил операции «Бархана», которую они недавно завершили.

    В соцсетях появились фото и видео с неопознанными
    телами, а местные жители пришли в ужас от такой находки. Франция же попыталась
    спихнуть всю вину на Россию, выдавая лживые заявления в СМИ, говорит Максим
    Шугалей.

    «Очевидно, что именно французы осуществляли эти
    бесчеловечные захоронения рядом со своей базой. За неделю до этой находки в
    малийских СМИ была обнародована информация о похищениях французами пяти
    пастухов в районе Госси, судьба которых до сих пор неизвестна», — цитирует
    социолога     Федеральное агентство новостей (ФАН).

    С Шугалеем согласна глава европейского бюро ВГТРК
    Анастасия Попова. По ее мнению, Париж мечтает отомстить Москве за то, что
    власти Мали решили сотрудничать с Россией, а не с Францией.

    «Дискредитировать “ЧВК Вагнера” в Мали за 12–18
    месяцев — такую дополнительную цель поставили французской армии, делится один
    из старших офицеров с газетой “Фигаро”. Потеря влияния и имиджа не дает покоя
    Франции. Можно ожидать усиления французской информационной атаки против нас на
    африканском направлении в ближайшее время», — рассказала журналистка Попова.

    Сейчас нужно экстренно созывать специальную комиссию
    и добиться проведения независимого расследования преступления в Госси, заключил
    Шугалей.

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