Глава ФЗНЦ Шугалей призвал провести независимое расследование преступлений французов в Мали

«Очевидно, что именно французы осуществляли эти

бесчеловечные захоронения рядом со своей базой. За неделю до этой находки в

малийских СМИ была обнародована информация о похищениях французами пяти

пастухов в районе Госси, судьба которых до сих пор неизвестна», — цитирует

социолога Федеральное агентство новостей (ФАН).