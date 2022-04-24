Глава ФЗНЦ Шугалей призвал провести независимое расследование преступлений французов в Мали

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Жители района Госси в Мали обнаружили жуткую находку
после того, как регион покинули французские военные. В связи с этим необходимо
провести независимое расследование, считает социолог, глава Фонда защиты
национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.
По словам общественника, в Центральной Африке
и других государствах постоянно подтверждаются факты бесчинств французских
военных. Свежим примером стал инцидент в Мали, где вооруженные силы страны
обнаружили массовое захоронение изувеченных тел на территории военной базы
французских сил операции «Бархана», которую они недавно завершили.
В соцсетях появились фото и видео с неопознанными
телами, а местные жители пришли в ужас от такой находки. Франция же попыталась
спихнуть всю вину на Россию, выдавая лживые заявления в СМИ, говорит Максим
Шугалей.
«Очевидно, что именно французы осуществляли эти
бесчеловечные захоронения рядом со своей базой. За неделю до этой находки в
малийских СМИ была обнародована информация о похищениях французами пяти
пастухов в районе Госси, судьба которых до сих пор неизвестна», — цитирует
социолога Федеральное агентство новостей (ФАН).
С Шугалеем согласна глава европейского бюро ВГТРК
Анастасия Попова. По ее мнению, Париж мечтает отомстить Москве за то, что
власти Мали решили сотрудничать с Россией, а не с Францией.
«Дискредитировать “ЧВК Вагнера” в Мали за 12–18
месяцев — такую дополнительную цель поставили французской армии, делится один
из старших офицеров с газетой “Фигаро”. Потеря влияния и имиджа не дает покоя
Франции. Можно ожидать усиления французской информационной атаки против нас на
африканском направлении в ближайшее время», — рассказала журналистка Попова.
Сейчас нужно экстренно созывать специальную комиссию
и добиться проведения независимого расследования преступления в Госси, заключил
Шугалей.