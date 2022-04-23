Глава ФТС Булавин: параллельный импорт не означает поставки контрафактных товаров

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Легализация параллельного
импорта не означает, что власти разрешают ввоз контрафактных товаров, уточнил в
интервью РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир
Булавин.
По его словам, нововведение направлено на увеличение поставок оригинальной
качественной продукции.
«В условиях
недружественных действий иностранных государств нашим правительством был
разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не
открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на
ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются
участвовать в общеустановленном обороте товаров», — отметил Булавин.
В ближайшее время
Минпромторг должен составить перечень продукции, подпадающей под действие
постановления кабмина. Основным принципом для включения в список будет
прекращение поставок в РФ.