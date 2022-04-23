Глава ФТС Булавин: параллельный импорт не означает поставки контрафактных товаров

«В условиях

недружественных действий иностранных государств нашим правительством был

разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не

открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на

ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются

участвовать в общеустановленном обороте товаров», — отметил Булавин.