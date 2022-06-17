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Глава ФОМС Баланин предложил доплачивать российским клиникам за здоровых пациентов

Глава ФОМС Баланин предложил доплачивать российским клиникам за здоровых пациентов
pxhere.com

Клиникам в России могут начать доплачивать за здоровых пациентов, сообщил руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин в рамках Петербургского международного экономического форума — 2022.

Сумма выплат за здоровых пациентов составит до 10% подушевого норматива и будет поступать из фондов ОМС. Оценивать результативность медучреждений предлагается исходя из проделанной профилактической работы.

«Создаются условия для финансовой заинтересованности медработников первичного звена в раннем выявлении заболеваний, качественном лечении, уровне здоровья прикрепленного населения, продолжительности жизни пациентов, индивидуальном контроле за их здоровьем», — отметил Баланин на ПМЭФ.

Комиссия проверит количество проведенных профосмотров и диспансеризаций, выполнение плана вакцинации, а также наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Финансовая заинтересованность будет стимулировать врачей к более внимательному отношению к больным.

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