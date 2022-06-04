Мирные жители США продолжают гибнуть от вооруженных психопатов из-за нежелания американских властей менять законодательство в сфере ношения оружия. Об этом заявила глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада.
По информации сайта Gun Violence Archive, за прошлый год в результате стрельбы в Соединенных Штатах погибли порядка 45 тыс. человек. В 2022-м жертвами огнестрельных ранений уже стали 17 000 граждан.
Вторая поправка к Конституции США была принята 200 лет назад. Она подразумевает право на ношение оружия простыми американцами, передает Федеральное агентство новостей.
«В итоге ни вторая поправка, которая уже давным-давно морально устарела, ни полиция, которая ничего не делает для защиты граждан, что видно на примере стрельбы в школе в Техасе, ни политики не берегут жизни граждан, а, наоборот, только подвергают их опасности. Американские власти держатся за законы двухвековой давности и не хотят отменить или изменить их из-за прямой финансовой заинтересованности», — заявила Тэрада.
Она добавила, что США сами загнали себя в угол. Это значит, что женщины, дети и студенты продолжат становиться жертвами вооруженных психопатов.
Ранее сообщалось, что атака на начальную школу в американском штате Техас унесла 21 жизнь.