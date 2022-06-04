Глава ФБР Тэрада заявила о нежелании США решать проблему с ношением оружия в стране

«В итоге ни вторая поправка, которая уже давным-давно морально устарела, ни полиция, которая ничего не делает для защиты граждан, что видно на примере стрельбы в школе в Техасе, ни политики не берегут жизни граждан, а, наоборот, только подвергают их опасности. Американские власти держатся за законы двухвековой давности и не хотят отменить или изменить их из-за прямой финансовой заинтересованности», — заявила Тэрада.