Глава ФБР Тэрада сообщила о появлении ее личных данных на украинском сайте «Миротворец»

«Собранные Фондом данные о преступлениях “Миротворца” в отношении несовершеннолетних уже переданы Генеральному секретарю ООН и ЮНИСЕФ. Очень скоро будут обнародованы все настоящие имена людей, которые стоят за “Миротворцем” и помогают этому ресурсу в его преступной деятельности», — заверила Тэрада на совей странице во «ВКонтакте».