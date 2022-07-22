Личные данные главы Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Миры Тэрада появились на украинском сайте «Миротворец», сообщила сама правозащитница в соцсетях.
Создатели базы обнародовали «ряд глупых, необоснованных и клеветнических заявлений с использованием персональных данных» Тэрада. Глава ФБР объяснила, что авторы «Миротворца» с каждым днем все больше опасаются разоблачения, поэтому прибегают к таким грязным методам защиты, передает Федеральное агентство новостей.
«Собранные Фондом данные о преступлениях “Миротворца” в отношении несовершеннолетних уже переданы Генеральному секретарю ООН и ЮНИСЕФ. Очень скоро будут обнародованы все настоящие имена людей, которые стоят за “Миротворцем” и помогают этому ресурсу в его преступной деятельности», — заверила Тэрада на совей странице во «ВКонтакте».
Попытка создателей и кураторов «Миротворца» запугать главу ФБР с треском провалилась. Мира Тэрада заявила, что продолжит защищать человеческое достоинство и бороться с криминальным ресурсом.