Глава ФБР Тэрада раскрыла подробности обсуждения перспектив транзита через Калининград в клубе «Валдай»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в своем выступлении Антон Алиханов подчеркнул, что для обеспечения доставки грузов в регион был задействован морской транспорт. По его словам, в начале года в распоряжении Калининградской области имелись два судна, теперь их уже восемь. Глава региона отметил, что всего региону необходимы 22 судна.