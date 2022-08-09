Глава ФБР Тэрада раскрыла подробности обсуждения перспектив транзита через Калининград в клубе «Валдай»

Российские эксперты обсудили перспективы транзита через Калининград на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом рассказала Мира Тэрада — глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.
Тэрада отметила, что участниками дискуссии стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов, посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков, а также директор департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антон Козлов. В рамках дискуссии особое внимание было уделено обеспечению доставки грузов в регион, а также действиям Европейского союза.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, в своем выступлении Антон Алиханов подчеркнул, что для обеспечения доставки грузов в регион был задействован морской транспорт. По его словам, в начале года в распоряжении Калининградской области имелись два судна, теперь их уже восемь. Глава региона отметил, что всего региону необходимы 22 судна.
«Вместе с Минтрансом мы продолжаем передислокацию судов для доставки продовольствия в наш регион. Мы ждем постановления Правительства России, чтобы субсидировать эту сферу», — заявил Алиханов.
В свою очередь чрезвычайный посол Исаков отметил, что страны Европейского союза создали искусственные препятствия для калининградского транзита. Подобные действия являются вмешательством во внутренние дела России и считаются недопустимыми, подчеркнул он.
Директор департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антон Козлов назвал Литву ответственной за нарушение транзита. Он подчеркнул, что после введения ограничений больше всего пострадало сообщение со странами Евросоюза.
Подводя итог, Мира Тэрада отметила, что экспертному сообществу необходимо обратить особое внимание на проблему транспортировки людей, нуждающихся в медицинской помощи. По ее мнению, действия Литвы являются грубым нарушением прав пациентов.