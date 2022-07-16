Глава ФБР Тэрада примет участие в конференции, посвященной украинскому сайту «Миротворец»

Пресс-конференция Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) на тему «Украинский сайт «Миротворец» угрожает жизням и здоровью несовершеннолетних детей» состоится в Москве.
В ходе мероприятия будут обнародованы факты и материалы, касающиеся грубого нарушения кураторами «Миротворца» прав несовершеннолетних жителей Донбасса. Согласно данным ФБР, украинский сайт много лет публикует персональные данные детей, самый младший из которых родился в 2012 году, пишет Федеральное агентство новостей.
По итогам пресс-конференции собранные документы будут переданы в ООН. Участниками мероприятия станут глава ФБР Мира Тэрада, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский и 13-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу «Миротворца».
Пресс-конференция состоится 21 июля 2022 года в 13:00 по адресу Зубовский бульвар, дом 4, на платформе МИА «Россия сегодня».