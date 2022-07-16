Глава ФБР Тэрада примет участие в конференции, посвященной украинскому сайту «Миротворец»

По итогам пресс-конференции собранные документы будут переданы в ООН. Участниками мероприятия станут глава ФБР Мира Тэрада, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский и 13-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу «Миротворца».