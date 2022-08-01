Глава ФБР Тэрада показала обращение правозащитника Мельникова к генпрокурору РФ

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада показала обращение вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Речь идет о судьбе заключенного Алексея Викторова, который незаконно содержится под стражей.
Текст документа публикует ФАН. В настоящий момент мужчина находится в исправительной колонии №4 в Сосновском районе Тамбовской области. Россиянина привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), однако какое-то время назад приговор Советского районного суда Тамбова был изменен. В связи с удовлетворением кассационной жалобы Викторова и постановлением второго Кассационного суда общей юрисдикции от 21 июня 2022 года заключенный должен был выйти на свободу.
«Получается, что фактически гражданин России более месяца незаконно содержится под стражей в колонии, не смотря на законное решение суда и наличием соответствующих документов, в связи с грубейшим нарушением его прав», — указал правозащитник в своем обращении.
Мельников просит генпрокурора РФ проверить указанную информацию и принять меры прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав россиянина. Также правозащитник обратился к Игорю Краснову за помощью в оказании содействия в освобождении Викторова из-под стражи и привлечении виновных в его незаконном заключении к ответственности.