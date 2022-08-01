Глава ФБР Тэрада показала обращение правозащитника Мельникова к генпрокурору РФ

Текст документа публикует ФАН. В настоящий момент мужчина находится в исправительной колонии №4 в Сосновском районе Тамбовской области. Россиянина привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), однако какое-то время назад приговор Советского районного суда Тамбова был изменен. В связи с удовлетворением кассационной жалобы Викторова и постановлением второго Кассационного суда общей юрисдикции от 21 июня 2022 года заключенный должен был выйти на свободу.