Глава ФБР Тэрада назвала «цирковой журналистикой» материал финского издания о себе

Материал появился 19 июня, его автор Юри Вуортама, копируя статью коллеги Арья Паананена от 12 февраля, оперирует ложными аргументами, заметила Тэрада. В публикации говорится, что действия главы российского ФБР в отношении восстановления справедливости по ее делу и привлечению к ответственности виновных в нарушении прав якобы являются ни чем иным, как «медиа-трюком», направленным на привлечение внимания общественности, а также на очернение Финляндии. Журналисты не подкрепили свои выводы ни одним доказательством.