Глава ФБР Тэрада назвала «цирковой журналистикой» материал финского издания о себе

Глава основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада отреагировала на публикацию о себе финского издания Ilta-Sanomat. Правозащитница направила письмо главному редактору СМИ, потребовав опровергнуть недостоверную информацию.
Материал появился 19 июня, его автор Юри Вуортама, копируя статью коллеги Арья Паананена от 12 февраля, оперирует ложными аргументами, заметила Тэрада. В публикации говорится, что действия главы российского ФБР в отношении восстановления справедливости по ее делу и привлечению к ответственности виновных в нарушении прав якобы являются ни чем иным, как «медиа-трюком», направленным на привлечение внимания общественности, а также на очернение Финляндии. Журналисты не подкрепили свои выводы ни одним доказательством.
«Поэтому я требую предоставить документы, подтверждающие каждое заявление автора обо мне в этой статье. В случае отсутствия у Вас возможности предоставления этих документов (в чем я уверена на 100%), я требую принести публичные извинения и написать опровержение», — цитирует главу российского ФБР Федеральное агентство новостей.
По мнению Тэрада, публикация финского издания — это попытка политизировать дело о нарушении ее прав властями Финляндии и США, чтобы избежать ответственности. Она подчеркнула, что Паананен и Вуортама занимаются антироссийской пропагандой и пытаются дискредитировать ее.
«По существу, популярный финляндский таблоид занимается “цирковой журналистикой”, а такого рода материалы не что иное как бездарная клоунада, нацеленная на самых невзыскательных читателей», — подытожила правозащитница.
Напомним, в 2018 году Тэрада была задержана в Финляндии и экстрадирована в США. Там россиянку приговорили к заключению. После выхода на свободу она написала книгу «Заложница страны Свободы. 888 дней в американской тюрьме», в которой рассказала об отчаянных попытках доказать свою невиновность и антигуманных условиях содержания в тюрьме.