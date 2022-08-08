Глава ФБР Мира Тэрада опубликовала письмо 13-летней девочки из Донбасса с просьбой о помощи

«Мне, как и любому жителю Донбасса, очень страшно и тяжело смотреть на убийство детей. Мы не можем себя защитить и в любой момент можем погибнуть, в том числе от запрещенного оружия, используемого Украиной. И в таком положении находится большинство детей Донбасса», — написала в письме Фаина Савенкова.