Глава основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала о письме 13-летней девочки из Донбасса Фаины Савенковой с просьбой о помощи.
Девочка уже два года борется за права детей Донбасса на мирную жизнь. Фаина решила обратиться к генсеку Amnesty International Аньес Калламар с просьбой провести независимое расследование и дать оценку действиям Украины. Власти этой страны систематически нарушают права несовершеннолетних.
«Мне, как и любому жителю Донбасса, очень страшно и тяжело смотреть на убийство детей. Мы не можем себя защитить и в любой момент можем погибнуть, в том числе от запрещенного оружия, используемого Украиной. И в таком положении находится большинство детей Донбасса», — написала в письме Фаина Савенкова.
Савенкова также попросила разобраться в работе сайта «Миротворец», отмечает Федеральное агентство новостей. Только в июле ФБР выявил, что данные еще 326 детей опубликованы на этом ресурсе. Фаина Савенкова подчеркнула, что работа «Миротворца» нарушает права детей, подвергая их жизни опасности. Девочка выразила надежду, что Amnesty International поможет разобраться в сложившейся ситуации.