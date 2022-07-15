Глава ФАН задал губернатору Беглову неудобные вопросы о сорвавшей патриотическую выставку чиновнице

Глава Федерального агентства новостей (ФАН) Евгений Зубарев направил петербургскому губернатору Александру Беглову запрос после публикации в СМИ информации о награждении заместителя руководителя Пушкинского района Татьяны Боголюбовой.
Стоит отметить, что именно эта чиновница причастна к срыву патриотической выставки «Мариуполь – битва за русский мир», в ходе которой демонстрировались трофеи, добытые в ходе спецоперации ВС России на Украине. Боголюбова пришла на мероприятие и в приказном порядке запретила показывать экспонаты, а также распорядилась убрать Z-символику с шатра.
Этими действиями заинтересовались прокуратура и Следственный комитет РФ. Затем в СМИ появились данные о том, что чиновницу после инцидента и вовсе хотят наградить с формулировкой «за сознательность»
На фоне этого Федеральное агентство новостей попросило губернатора Петербурга прокомментировать ситуацию и ответить, действительно ли Боголюбова будет награждена, согласовано ли награждение с администрацией и какое наказание ее может ожидать за срыв патриотического мероприятия. Журналисты также поинтересовались, как сам Беглов относится к поведению чиновницы на выставке.