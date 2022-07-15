Глава ФАН задал губернатору Беглову неудобные вопросы о сорвавшей патриотическую выставку чиновнице

На фоне этого Федеральное агентство новостей попросило губернатора Петербурга прокомментировать ситуацию и ответить, действительно ли Боголюбова будет награждена, согласовано ли награждение с администрацией и какое наказание ее может ожидать за срыв патриотического мероприятия. Журналисты также поинтересовались, как сам Беглов относится к поведению чиновницы на выставке.