Глава Еврокомиссии: второй пакет санкций ЕС затронул ключевые госкомпании России

Второй пакет санкций Евросоюза коснется 70% российского банковского рынка, а также ключевые госкомпании. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые ограничения согласовали 24 февраля. Причиной введения рестрикций стала спецоперация в Донбассе, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что мера, на которую Россия пошла по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик, была вынужденной. Киевские власти просто не оставили Москве других альтернатив, так как для России были созданы такие риски безопасности, что иных средств реагирования не осталось, подчеркнул Путин.

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