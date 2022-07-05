Глава Еврокомиссии предложила создать международную платформу по восстановлению Украины

По ее словам, ЕК рассчитывает осенью текущего года организовать соответсвующую конференцию, в рамках которой необходимо вернуть Украине доверие со стороны возможных инвесторов. На текущий момент Евросоюз уже выделил Украине 6,2 миллиарда евро, и в перспективе эта сумма будет увеличена.