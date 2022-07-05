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Глава Еврокомиссии предложила создать международную платформу по восстановлению Украины

Глава Еврокомиссии предложила создать международную платформу по восстановлению Украины
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Globallookpress

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о предложении создать международную платформу по восстановлению Украины после стабилизации ситуации. 

По ее словам, ЕК рассчитывает осенью текущего года организовать соответсвующую конференцию, в рамках которой необходимо вернуть Украине доверие со стороны возможных инвесторов. На текущий момент Евросоюз уже выделил Украине 6,2 миллиарда евро, и в перспективе эта сумма будет увеличена. 

Фон дер Ляйен высказывала мнение, что российские войска все чаще сталкиваются с проблемами в ходе спецоперации. Однако накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался об успешном освобождении ЛНР, пишет URA.RU.

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