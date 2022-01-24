Глава Еврокомиссии Ляйен сообщила о новом пакете поддержки Украины на 1,2 млрд евро

Глава Еврокомиссии Ляйен сообщила о новом пакете поддержки Украины на 1,2 млрд евро Новости
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Европейская комиссия предложила новый пакет поддержки Украины на 1,2 млрд евро в связи с напряженной ситуацией в стране, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Плюс ко всему Евросоюз намерен разработать новую программу макрофинансовой помощи украинскому государству.

«Этот пакет поможет Украине в ее финансовых потребностях в свете конфликта», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Руководство НАТО до этого сообщило, что Североатлантический альянс планирует увеличить военный контингент в Восточной Европе из-за Украины. Возможность расширения военного присутствия в указанном регионе рассматривают в США, Испании, Нидерландах и Дании.

 
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