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Глава евродипломатии Боррель предложил подождать эффекта антироссийских санкций

Глава евродипломатии Боррель предложил подождать эффекта антироссийских санкций
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

Страны Евросоюза должны потерпеть, чтобы антироссийские санкции начали действовать. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что эффект от рестрикций, введенных против Москвы, пока еще не заметен, но они могут продемонстрировать его в долгосрочной перспективе. Боррель также отметил, что запрет на импорт в Россию полупроводников приведет к сокращению выпуска высокоточных ракет. По его словам, затем РФ якобы останется в научной, экономической и технологической изоляции.

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в военной и финансовой сферах.

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