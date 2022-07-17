Глава евродипломатии Боррель предложил подождать эффекта антироссийских санкций

Он подчеркнул, что эффект от рестрикций, введенных против Москвы, пока еще не заметен, но они могут продемонстрировать его в долгосрочной перспективе. Боррель также отметил, что запрет на импорт в Россию полупроводников приведет к сокращению выпуска высокоточных ракет. По его словам, затем РФ якобы останется в научной, экономической и технологической изоляции.