Глава ЕК призвала Евросоюз оперативно поставить вооружение Киеву

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с
немецким изданием Bild am Sonntag призвала Евросоюз быстро поставить вооружение Киеву.
Политик подчеркнула, что не проводит разницу «между тяжелым
и легким» оружием. По ее словам, Украина сможет выстоять в «своей тяжелой
оборонительной борьбе» только в случае оперативных поставок.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по
результатам заседания в Люксенбурге сообщил, что министры иностранных дел стран
ЕС согласовали инициативы военной помощи Киеву. Главы МИД готовы увеличить
поставки вооружения на фоне опасений усиления столкновений на востоке Украины.
Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила,
что ЕС продолжает рассматривать санкции против российского банковского сектора.