Глава ЕК передала Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в Евросоюз

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в
Киеве в рамках своего визита, заявила, что передала президенту Украины
Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению
в ЕС.
Украина относится к европейской семье, отметила она. Комиссия
сейчас находится в этой стране, чтобы предоставить Киеву первый позитивный
ответ. Слова Урсулы фон дер Ляйен передал пресс-центр ЕК.
Глава комиссии также отметила, что этот опросник является «базой» для проведения переговоров в течение ближайших месяцев. По ее словам, здесь
начинается путь Киева в ЕС.
Евросоюз ранее одобрил введения эмбарго на импорт угля из
России. Это решение обсуждалось во время подготовки пятого санкционного списка,
сообщает телеканал «360».
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