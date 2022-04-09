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    Глава ЕК передала Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в Евросоюз

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/Serg Glovny

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    Global look press/Serg Glovny

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в
    Киеве в рамках своего визита, заявила, что передала президенту Украины
    Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению
    в ЕС.

    Украина относится к европейской семье, отметила она. Комиссия
    сейчас находится в этой стране, чтобы предоставить Киеву первый позитивный
    ответ. Слова Урсулы фон дер Ляйен передал пресс-центр ЕК.

    Глава комиссии также отметила, что этот опросник является «базой» для проведения переговоров в течение ближайших месяцев. По ее словам, здесь
    начинается путь Киева в ЕС.

    Евросоюз ранее одобрил введения эмбарго на импорт угля из
    России. Это решение обсуждалось во время подготовки пятого санкционного списка,
    сообщает телеканал «360».

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