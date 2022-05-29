Глава ЕК фон дер Ляйен объяснила вынужденную покупку газа РФ желанием лишить Путина прибыли

«Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (Путин. — Прим. ред.), вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», – отметила глава высшего органа исполнительной власти ЕС.