Глава ЕК фон дер Ляйен объяснила вынужденную покупку газа РФ желанием лишить Путина прибыли

Европейский союз вынужден покупать российскую нефть для того, чтобы Москва не заработала еще больше денег на продаже энергосырья другим странам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель ЕК подчеркнула, что Евросоюз должен лишить возможности президента России Владимира Путина и дальше «пополнять свою военную казну».
«Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (Путин. — Прим. ред.), вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», – отметила глава высшего органа исполнительной власти ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить введение эмбарго на российскую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Bloomberg