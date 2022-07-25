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Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа должна быть готовой к полному перекрытию газа из России

Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа должна быть готовой к полному перекрытию газа из России
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Globallookpress

Европа должна быть готовой к тому, что рано или поздно Россия полностью остановит поставки газа. С таким заявлением выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Странам Евросоюза надлежит в сжатые сроки составить стратегию по полному отказу от голубого топлива из РФ, подчеркнула она в интервью изданию DPA.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно»,  считает она.

Также фон дер Ляйен призвала государства с частично заполненными хранилищами поделиться ресурсом с соседями, которые не экспортируют газ из России. По ее словам, последствия прекращения поставок в равной степени ощутят все. 

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с РФ разоряет Германию. 

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