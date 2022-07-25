Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа должна быть готовой к полному перекрытию газа из России

Европа должна быть готовой к тому, что рано или поздно Россия полностью остановит поставки газа. С таким заявлением выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Странам Евросоюза надлежит в сжатые сроки составить стратегию по полному отказу от голубого топлива из РФ, подчеркнула она в интервью изданию DPA.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — считает она.
Также фон дер Ляйен призвала государства с частично заполненными хранилищами поделиться ресурсом с соседями, которые не экспортируют газ из России. По ее словам, последствия прекращения поставок в равной степени ощутят все.
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с РФ разоряет Германию.