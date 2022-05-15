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    Глава ДНР разрешил ввоз товаров в республику из нескольких областей Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава ДНР разрешил ввоз товаров в республику из нескольких областей Украины

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    pixabay.com

    В субботу, 14 мая, глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ №73 «Об установлении запрета на ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров с территории Украины». Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

    Принятый указ разрешил ввоз на территорию республики товаров с территории Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины для внешнеэкономических сделок без таможенных процедур.

    Сотни жителей итальянского Турина вышли на площадь возле базилики Супереги в минувшую пятницу, чтобы поддержать специальную операцию России в Донбассе по защите мирного населения.

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