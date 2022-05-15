Глава ДНР разрешил ввоз товаров в республику из нескольких областей Украины

В субботу, 14 мая, глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ №73 «Об установлении запрета на ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров с территории Украины». Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».