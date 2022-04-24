    В тренде

    Глава ДНР Пушилин: засевшим на мариупольском заводе «Азовсталь» нацбатам осталось недолго

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава ДНР Пушилин: засевшим на мариупольском заводе «Азовсталь» нацбатам осталось недолго

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Dwilkens / CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

    Участникам украинских националистических батальонов, засевшим на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» осталось совсем недолго, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    По его словам, обстановка в Мариуполе остается сложной из-за националистов, укрывающихся на заводе. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, штурм «Азовстали» остановлен, напомнил глава ДНР, передает РИА Новости.

    «Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — добавил Пушилин.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 1500 украинских военных сдались в Мариуполе. Националистам, сложившим оружие, российская сторона гарантирует сохранение жизни.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »