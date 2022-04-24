Глава ДНР Пушилин: засевшим на мариупольском заводе «Азовсталь» нацбатам осталось недолго

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Участникам украинских националистических батальонов, засевшим на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» осталось совсем недолго, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, обстановка в Мариуполе остается сложной из-за националистов, укрывающихся на заводе. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, штурм «Азовстали» остановлен, напомнил глава ДНР, передает РИА Новости.
«Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — добавил Пушилин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 1500 украинских военных сдались в Мариуполе. Националистам, сложившим оружие, российская сторона гарантирует сохранение жизни.
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