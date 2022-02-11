Глава ДНР Пушилин высказался в поддержку вступления Украины в состав Союзного государства

Глава ДНР Пушилин высказался в поддержку вступления Украины в состав Союзного государства Новости
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Донецкая Народная Республика хотела бы видеть Украину в составе Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя республики, жители Донбасса размышляют здраво и задумываются о судьбе будущих поколений.

«Мы бы хотели видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией. Конечно, речь идет не о нынешней Украине», — сказал Пушилин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что двери Союзного государства открыты для всех стран. Так она прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о перспективе объединения государств на постсоветском пространстве.

 
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