Глава ДНР Пушилин уверен в победе ВС РФ в спецоперации на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация российских войск на Украине закончится полнейшей победой союзных сил.
С таким заявлением он выступил в ходе проведения совместного с губернатором Петербурга Александром Бегловым заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Пушилин отметил, что спецоперация ВС РФ для республик Донбасса является освободительной.
«Она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений», — сказал он.
Глава ДНР также поблагодарил Беглова за «искреннее личное участие» в восстановлении Мариуполя.