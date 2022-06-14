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Глава ДНР Пушилин уверен в победе ВС РФ в спецоперации на Украине

Глава ДНР Пушилин уверен в победе ВС РФ в спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация российских войск на Украине закончится полнейшей победой союзных сил.

С таким заявлением он выступил в ходе проведения совместного с губернатором Петербурга Александром Бегловым заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Пушилин отметил, что спецоперация ВС РФ для республик Донбасса является освободительной.

«Она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений», — сказал он.

Глава ДНР также поблагодарил Беглова за «искреннее личное участие» в восстановлении Мариуполя.

ДНР пушилин спецоперация
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