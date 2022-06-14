Глава ДНР Пушилин уверен в победе ВС РФ в спецоперации на Украине

С таким заявлением он выступил в ходе проведения совместного с губернатором Петербурга Александром Бегловым заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Пушилин отметил, что спецоперация ВС РФ для республик Донбасса является освободительной.