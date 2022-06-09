Глава ДНР Пушилин: трибунал над украинскими националистами «Азова» проведут до конца лета

Трибунал над участниками украинского националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) может быть проведен до конца лета, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, 20 мая Министерство обороны России сообщило об освобождении металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, которые продолжительное время скрывались в подвалах предприятия. Теперь «азовцев» ждет трибунал.
«Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права», – подчеркнул Пушилин.
Ранее бойцы Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области шестерых украинских националистов из формирования «Кракен», еще один был пленен, передает RT.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела