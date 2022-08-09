Новости0

Глава ДНР Пушилин: трибунал над националистами «Азова» состоится в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин: трибунал над националистами «Азова» состоится в Мариуполе
Global look press Alexander Rekun

Судебный трибунал над националистами украинского военизированного формирования «Азов»* (признано террористическим и запрещено в России) пройдет в городе Мариуполь. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Подготовка к суду над «азовцами» идет полным ходом, сторона обвинения располагает многочисленными доказательствами их причастности к тяжким военным преступлениям, подчеркнул Денис Пушилин. Ранее он сообщил, что начало процесса над националистами запланировано в августе.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
азов Мариуполь пушилин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.