Глава ДНР Пушилин: трибунал над националистами «Азова» состоится в Мариуполе

Подготовка к суду над «азовцами» идет полным ходом, сторона обвинения располагает многочисленными доказательствами их причастности к тяжким военным преступлениям, подчеркнул Денис Пушилин. Ранее он сообщил, что начало процесса над националистами запланировано в августе.