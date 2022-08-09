Глава ДНР Пушилин: трибунал над националистами «Азова» состоится в Мариуполе

Судебный трибунал над националистами украинского военизированного формирования «Азов»* (признано террористическим и запрещено в России) пройдет в городе Мариуполь. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Подготовка к суду над «азовцами» идет полным ходом, сторона обвинения располагает многочисленными доказательствами их причастности к тяжким военным преступлениям, подчеркнул Денис Пушилин. Ранее он сообщил, что начало процесса над националистами запланировано в августе.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация