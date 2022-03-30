Подписывайтесь на новости RNT24 в
Украинская армия в настоящий момент столкнулась с дефицитом снабжения.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Согласно его словам, в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается
кризис, связанный с отсутствием вооружения и боеприпасов.
«Силы и средства, включая боекомплекты, у противника на
исходе», — отметил Пушилин.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена
из строя, несмотря на информационный шум.