Глава ДНР Пушилин сообщил о дефиците вооружения у ВСУ

Пресс-служба главы ДНР Новости
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Пресс-служба главы ДНР

Украинская армия в настоящий момент столкнулась с дефицитом снабжения.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Согласно его словам, в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается
кризис, связанный с отсутствием вооружения и боеприпасов.

«Силы и средства, включая боекомплекты, у противника на
исходе», — отметил Пушилин.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена
из строя, несмотря на информационный шум.

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