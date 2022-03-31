Глава ДНР Пушилин распорядился создать администрацию Мариуполя

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
распорядился создать администрацию города Мариуполя. Об этом говорится в указе
№ 108, подписанным и опубликованным 31 марта.
Как отмечается, документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Денис Пушилин также постановил руководству администрации
города обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти,
структуру и штат сотрудников.
Отмечается, что в настоящее время силы НМ ДНР ведут бои в
городе с украинскими националистами.
загрузка...
загрузка...