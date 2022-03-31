Глава ДНР Пушилин распорядился создать администрацию Мариуполя

Global look press/Alexander Rekun Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Global look press/Alexander Rekun

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
распорядился создать администрацию города Мариуполя. Об этом говорится в указе
№ 108, подписанным и опубликованным 31 марта.

Как отмечается, документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Денис Пушилин также постановил руководству администрации
города обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти,
структуру и штат сотрудников.

Отмечается, что в настоящее время силы НМ ДНР ведут бои в
городе с украинскими националистами.

загрузка...
загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »