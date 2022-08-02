Глава ДНР Пушилин раскрыл детали операции по освобождению Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики. Для прекращения этого важно вытеснить украинских военных с позиций в Авдеевке и населенном пункте Пески, передает RT.
По словам Пушилина, на данный момент в Авдеевке идет операция, целью которой является прекращение обстрелов со стороны ВСУ Донецка, Горловки и Макеевки.
«Здесь есть определенные успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника», — раскрыл детали Пушилин.
Руководитель республики также добавил, что, согласно планам ближайших дней, солдаты должны занять высоты, которые позволят им двигаться дальше.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заключил Пушилин.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.