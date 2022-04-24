Глава ДНР Пушилин посетил пасхальную службу в пострадавшем от националистов храме Мариуполя

«Одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь

лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это

действительно было непросто. Тем не менее мы видим, что сильна вера

православная, видим, сколько прихожан. Да, когда опасно, да, когда еще гремит.

Я хотел бы выразить уверенность, что победа уже близка», — отметил глава ДНР.