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    Глава ДНР Пушилин посетил пасхальную службу в пострадавшем от националистов храме Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава ДНР Пушилин посетил пасхальную службу в пострадавшем от националистов храме Мариуполя

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    denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

    Пасхальное богослужение в храме Архистратига Божьего Михаила
    в Мариуполе, пострадавшем от украинских националистов, посетил глава Донецкой
    Народной Республики Денис Пушилин.

    На службу в пасхальную ночь пришли несколько сотен жителей
    Мариуполя, традиционно принесшие для освящения нехитрую снедь вроде куличей, крашеных
    яиц и домашнего вина, сообщает РИА Новости.

    Посетивший богослужение Денис Пушилин, побеседовав с
    прихожанами и настоятелем храма, отметил, что в праздник Пасхи ему было важно
    находиться рядом с земляками.

    «Одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь
    лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это
    действительно было непросто. Тем не менее мы видим, что сильна вера
    православная, видим, сколько прихожан. Да, когда опасно, да, когда еще гремит.
    Я хотел бы выразить уверенность, что победа уже близка», — отметил глава ДНР.

    Спецоперация ВС РФ, стартовавшая 24 февраля по поручению
    Владимира Путина, имеет целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Главная цель российских военных сегодня — это защита мирных жителей Донбасса, подвергавшихся
    годами геноциду со стороны киевских властей.

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