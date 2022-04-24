Глава ДНР Пушилин посетил пасхальную службу в пострадавшем от националистов храме Мариуполя

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Пасхальное богослужение в храме Архистратига Божьего Михаила
в Мариуполе, пострадавшем от украинских националистов, посетил глава Донецкой
Народной Республики Денис Пушилин.
На службу в пасхальную ночь пришли несколько сотен жителей
Мариуполя, традиционно принесшие для освящения нехитрую снедь вроде куличей, крашеных
яиц и домашнего вина, сообщает РИА Новости.
Посетивший богослужение Денис Пушилин, побеседовав с
прихожанами и настоятелем храма, отметил, что в праздник Пасхи ему было важно
находиться рядом с земляками.
«Одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь
лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это
действительно было непросто. Тем не менее мы видим, что сильна вера
православная, видим, сколько прихожан. Да, когда опасно, да, когда еще гремит.
Я хотел бы выразить уверенность, что победа уже близка», — отметил глава ДНР.
Спецоперация ВС РФ, стартовавшая 24 февраля по поручению
Владимира Путина, имеет целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Главная цель российских военных сегодня — это защита мирных жителей Донбасса, подвергавшихся
годами геноциду со стороны киевских властей.