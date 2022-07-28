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Глава ДНР Пушилин: необходимо освободить русские города в рамках спецоперации

Глава ДНР Пушилин: необходимо освободить русские города в рамках спецоперации
Kremlin Pool/Global Look Press

Зону спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины необходимо расширить. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Соответствующую запись он опубликовал в Telegram. По его словам, необходимо освободить города, которые основали русские.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – написал Пушилин, передает RT.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Великобритания не интересуется состоянием наемников, которых задержали на территории ДНР. По его словам, Донецк не получал от Лондона никаких запросов по этому вопросу.

ДНР пушилин Россия спецоперация
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