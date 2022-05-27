Глава ДНР Пушилин анонсировал старт работы порта Мариуполя

Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет полноценно работать. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы», — отметил Денис Пушилин.
Напомним, 24 мая акватория и порт Мариуполя были разминированы. После этого из порта вышли все находившие там зарубежные суда, сообщал ранее глава Донецкой Народной Республики.
Специальная операция российских военных на Украине стартовала по поручению президента России Владимира Путина 24 февраля. Он заявлял, что целью нахождения ВС РФ на территории Украины является ее полная демилитаризация и денацификация.