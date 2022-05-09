Глава ЧР Кадыров поздравил россиян с 9 Мая

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал поздравительное обращение к россиянам по случаю Дня Победы. Он напомнил, что сегодня страна отмечает знаменательную дату.
Кадыров отметил, что 22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на территорию СССР. В ходе четырехлетней битвы погибли миллионы доблестных солдат Красной армии.
«В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, с честью пронесших красное Знамя Победы до самого Берлина. Мы вспоминаем погибших солдат, подаривших нам мир и спокойствие на долгие годы, которыми искренне гордимся. Без всякого сомнения, великие дела и подвиги остаются в умах будущих поколений, и мы никогда не позволим кануть в лету их именам», — добавил Кадыров в Telegram.
Рамзан Кадыров поздравил соотечественников с Днем Победы. Глава Чечни пожелал россиянам здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.