Глава ЧР Кадыров поздравил россиян с 9 Мая

«В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, с честью пронесших красное Знамя Победы до самого Берлина. Мы вспоминаем погибших солдат, подаривших нам мир и спокойствие на долгие годы, которыми искренне гордимся. Без всякого сомнения, великие дела и подвиги остаются в умах будущих поколений, и мы никогда не позволим кануть в лету их именам», — добавил Кадыров в Telegram.