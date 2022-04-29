Глава Челябинской области распорядился усилить антитеррористические меры в регионе

В ходе совещания Текслер потребовал обеспечить безопасность мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы, а также охрану монументов воинской славы, памятников и мест воинских захоронений. Кроме этого с учетом украинских провокаций было решено усилить меры антитеррористической направленности, сообщает «Полит74.RU».