Глава Челябинской области распорядился усилить антитеррористические меры в регионе

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии.
В ходе совещания Текслер потребовал обеспечить безопасность мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы, а также охрану монументов воинской славы, памятников и мест воинских захоронений. Кроме этого с учетом украинских провокаций было решено усилить меры антитеррористической направленности, сообщает «Полит74.RU».
Еще Текслер указал на важность воспитательной работы с молодежью, которая должна знать историю возникновения неонацизма на Украине. По словам Текслера, региональный минобр, школы и педагоги должны активнее реализовывать на практике образовательную антитеррористическую программу среди учащихся.
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