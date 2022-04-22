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    Глава Чеченской Республики объявил, что «Мариуполь наш»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава Чеченской Республики объявил, что «Мариуполь наш»

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Военнослужащие российских Вооруженных сил смогли отбить Мариуполь
    от украинских националистов. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан
    Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что отечественные солдаты полностью освободили
    город и установили контроль над административным зданием комбината, имеющим стратегическое
    значение. По словам Кадырова, остатки боевиков нацформирований заблокированы под
    «толщей бетона и железа» на территории завода «Азовсталь».

    «Мариуполь наш, … город взят окончательно и бесповоротно.
    Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и
    всей остальной погани», — заявил глава Чечни.

    Кадыров добавил, что освобождение Мариуполя от националистов
    было неизбежным. По его словам, боевики предусмотрели все возможные варианты, однако
    они недооценили российскую армию, из-за чего потерпели поражение.

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