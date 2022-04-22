Глава Чеченской Республики объявил, что «Мариуполь наш»

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Военнослужащие российских Вооруженных сил смогли отбить Мариуполь
от украинских националистов. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что отечественные солдаты полностью освободили
город и установили контроль над административным зданием комбината, имеющим стратегическое
значение. По словам Кадырова, остатки боевиков нацформирований заблокированы под
«толщей бетона и железа» на территории завода «Азовсталь».
«Мариуполь наш, … город взят окончательно и бесповоротно.
Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и
всей остальной погани», — заявил глава Чечни.
Кадыров добавил, что освобождение Мариуполя от националистов
было неизбежным. По его словам, боевики предусмотрели все возможные варианты, однако
они недооценили российскую армию, из-за чего потерпели поражение.