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    Глава ЦБ заявила, что запас прочности банковского сектора в РФ остается высоким

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

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    Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

    Российская банковская система по-прежнему «крепко стоит на
    ногах», несмотря на введение санкций Запада и заморозку валютных резервов,
    заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Она приняла участие в
    заседании комитетов Государственной думы по финансовому рынку, по бюджету и
    налогам, по экономической политике. Депутаты готовятся рассмотреть годовой
    отчет о работе ЦБ за 2021 год. 

    «Запас прочности банковского сектора очень высокий, но он
    распределен неравномерно», — отметила Набиуллина.

    При этом ЦБ не может распоряжаться
    половиной зарубежных резервов, которые были заморожены по решению США и Евросоюза, указала глава регулятора.

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