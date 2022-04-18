Глава ЦБ заявила, что запас прочности банковского сектора в РФ остается высоким

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Российская банковская система по-прежнему «крепко стоит на
ногах», несмотря на введение санкций Запада и заморозку валютных резервов,
заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она приняла участие в
заседании комитетов Государственной думы по финансовому рынку, по бюджету и
налогам, по экономической политике. Депутаты готовятся рассмотреть годовой
отчет о работе ЦБ за 2021 год.
«Запас прочности банковского сектора очень высокий, но он
распределен неравномерно», — отметила Набиуллина.
При этом ЦБ не может распоряжаться
половиной зарубежных резервов, которые были заморожены по решению США и Евросоюза, указала глава регулятора.
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