Глава ЦБ Набиуллина: рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов

«После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — указала она на совместном заседании профильных комитетов Госдумы.