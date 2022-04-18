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    Глава ЦБ Набиуллина: рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей

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    Федеральное агентство новостей

    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
    заявила, что еще рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов.

    «После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — указала она на совместном заседании профильных комитетов Госдумы.

    Набиуллина отметила, что российскую экономику ждет непростое время
    структурных изменений. По ее словам, последствия западных санкций уже «сказались на
    финсекторе, и сейчас будут влиять на реальный».

    Между тем золото дорожает в условиях высокого инфляционного давления в США, свидетельствуют данные торгов.

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