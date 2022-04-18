Глава ЦБ Набиуллина: рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
заявила, что еще рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов.
«После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — указала она на совместном заседании профильных комитетов Госдумы.
Набиуллина отметила, что российскую экономику ждет непростое время
структурных изменений. По ее словам, последствия западных санкций уже «сказались на
финсекторе, и сейчас будут влиять на реальный».
Между тем золото дорожает в условиях высокого инфляционного давления в США, свидетельствуют данные торгов.