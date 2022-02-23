Глава ЦАР Туадера: в Центральноафриканской республике поддерживают Россию в признании ЛДНР

Россия спасала тысячи жизней признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующим заявлением поделился президент Центральноафриканской Республики Форстен-Арканж Туадера.

Президент России Владимир Путин поставил подпись в указе о признании независимости ЛНР и ДНР. Это решение прокомментировал президент ЦАР Форстен-Арканж Туадера.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизней людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — прокомментировал лидер ЦАР во время беседы с РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и лидер ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашении о дружбе, партнерстве и взаимной поддержке между Россией и Луганской Народной Республикой. Заключение документа состоялось в Кремле.

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