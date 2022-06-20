Глава Брянской области призвал «Макронов и Шольцев» посмотреть на регион после обстрелов

«Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население?» — спросил Богомаз в разговоре с «Известиями».