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Глава Брянской области призвал «Макронов и Шольцев» посмотреть на регион после обстрелов

Глава Брянской области призвал «Макронов и Шольцев» посмотреть на регион после обстрелов
globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу приехать в регион и своими глазами увидеть последствия обстрелов ВСУ.

По его словам, местные жители находятся в тревожном состоянии уже не первую неделю. И глава Брянской области задался вопросом, почему европейские политики не интересуются судьбой населенных пунктов, которые граничат с Украиной и подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население?» — спросил Богомаз в разговоре с «Известиями».

Он напомнил, что атаки украинских военных присутствуют и в Донбассе. Последствия ударов «мы видим своими глазами», добавил губернатор.

Ранее в понедельник Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка на границе с Украиной. По предварительным данным, пострадал один человек. 

богомаз брянская область Макрон Украина шольц
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