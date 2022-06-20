Глава Брянской области призвал «Макронов и Шольцев» посмотреть на регион после обстрелов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу приехать в регион и своими глазами увидеть последствия обстрелов ВСУ.
По его словам, местные жители находятся в тревожном состоянии уже не первую неделю. И глава Брянской области задался вопросом, почему европейские политики не интересуются судьбой населенных пунктов, которые граничат с Украиной и подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
«Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население?» — спросил Богомаз в разговоре с «Известиями».
Он напомнил, что атаки украинских военных присутствуют и в Донбассе. Последствия ударов «мы видим своими глазами», добавил губернатор.
Ранее в понедельник Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка на границе с Украиной. По предварительным данным, пострадал один человек.