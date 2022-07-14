Глава БРИКС сообщила о возможном скором расширении организации

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к БРИКС очень скоро. Об этом заявила глава форума Пурнима Ананд.
Ранее глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что несколько стран хотять стать членами организации. Так, свое желание выражали Аргентина, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Египет.
Ананд в беседе с «Известиями» отметила, что в ходе 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, эту тему обсуждали Китай, Россия и Индия. Она сообщила, что принятие новых стран явно усилит влияние организации во всем мире.
«Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — указала она.
Ананд выразила уверенность, что вступление Турции, Саудовской Аравии и Египта должно произойти быстро, поскольку процесс уже запущен. Она уточнила, что присоединение произойдет не единовременно.