Глава БРИКС сообщила о возможном скором расширении организации

Ананд в беседе с «Известиями» отметила, что в ходе 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, эту тему обсуждали Китай, Россия и Индия. Она сообщила, что принятие новых стран явно усилит влияние организации во всем мире.