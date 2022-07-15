Глава Бразилии Болсонару заявил, что знает пути разрешения ситуации на Украине

Деэскалация конфликта на Украине может пройти по аналогии с ситуацией вокруг Фолклендских островов. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
Он напомнил, что в 1982 году Аргентина решила капитулировать в конфликте с Великобританией. Это произошло после высадки десанта Соединенного Королевства.
«Решение вопроса … Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», — отметил Болсонару в беседе с CNN.
Бразильский лидер обратил внимание, что планирует поднять эту тему на обсуждение с главой Украины Владимиром Зеленским.