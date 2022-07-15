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Глава Бразилии Болсонару заявил, что знает пути разрешения ситуации на Украине

Глава Бразилии Болсонару заявил, что знает пути разрешения ситуации на Украине
Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Деэскалация конфликта на Украине может пройти по аналогии с ситуацией вокруг Фолклендских островов. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он напомнил, что в 1982 году Аргентина решила капитулировать в конфликте с Великобританией. Это произошло после высадки десанта Соединенного Королевства. 

«Решение вопроса … Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», — отметил Болсонару в беседе с CNN.

Бразильский лидер обратил внимание, что планирует поднять эту тему на обсуждение с главой Украины Владимиром Зеленским.

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RusNewsToday24
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