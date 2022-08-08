Глава Белгородской области Гладков принес на встречу с Путиным три плитки шоколада «Алешка»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с президентов РФ Владимиром Путиным и преподнес ему в качестве подарка несколько плиток шоколада «Алешка».
Российский лидер провел совещание с главой граничащего с Украиной региона для обсуждения вопросов социально-экономического развития. На встречу Гладков пришел не с пустыми руками.
«Это вам подарок от Белгородской области — Есть “Аленка”, а у вас «Алешка», — сообщил мэр Белгородской области.
Вячеслав Гладков рассказал Путину о маленьком мальчике Алеше, который живет в Веселой Лопани. Когда началась спецоперация, ребенок встречал каждую военную машину, прибывшую с российской стороны, и отдавал честь солдатам РФ. Губернатор Белгородской области отметил, что об искренней поддержке ребенка узнала вся страна.