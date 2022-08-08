Глава Белгородской области Гладков принес на встречу с Путиным три плитки шоколада «Алешка»

Вячеслав Гладков рассказал Путину о маленьком мальчике Алеше, который живет в Веселой Лопани. Когда началась спецоперация, ребенок встречал каждую военную машину, прибывшую с российской стороны, и отдавал честь солдатам РФ. Губернатор Белгородской области отметил, что об искренней поддержке ребенка узнала вся страна.