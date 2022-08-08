Новости0

Глава Белгородской области Гладков принес на встречу с Путиным три плитки шоколада «Алешка»

Глава Белгородской области Гладков принес на встречу с Путиным три плитки шоколада «Алешка»
prt scr Россия24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с президентов РФ Владимиром Путиным и преподнес ему в качестве подарка несколько плиток шоколада «Алешка».

Российский лидер провел совещание с главой граничащего с Украиной региона для обсуждения вопросов социально-экономического развития. На встречу Гладков пришел не с пустыми руками.

«Это вам подарок от Белгородской области — Есть “Аленка”, а у вас «Алешка», — сообщил мэр Белгородской области.

Вячеслав Гладков рассказал Путину о маленьком мальчике Алеше, который живет в Веселой Лопани. Когда началась спецоперация, ребенок встречал каждую военную машину, прибывшую с российской стороны, и отдавал честь солдатам РФ. Губернатор Белгородской области отметил, что об искренней поддержке ребенка узнала вся страна.

владимир путин вячеслав гладков шоколад алешка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.