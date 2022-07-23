Глава Банка России: странам с предельными ценами на нефть поставки осуществляться не будут

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут предельные цены на ресурс.
Россия переориентируется на государства, которые не поддержат эту идею. Набиуллина считает, что потолок цен на нефть приведет к росту стоимости черного золота на мировом рынке.
«Тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Наша нефть переориентируется на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать», — пояснила глава Банка России на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен. По его словам, Москва не намерена работать себе в убыток.