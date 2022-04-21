Глава Астрахани Мария Пермякова решила покинуть свой пост

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Руководитель муниципального образования «Город Астрахань» Мария Пермякова подала в отставку. Она написала заявление по собственному желанию.
На очередном заседании Городской Думы Астрахани депутатами будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении ее полномочий, сообщает портал «Южный Федеральный». Также будет определен временно исполняющий обязанности главы города.
Мария Пермякова была избрана на должность главы Астрахани 30 сентября 2020 года сроком на пять лет. То есть срок ее полномочий истекает только в 2025 году. Фактически же в своей должности Мария Пермякова проработала чуть более полутора лет.
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