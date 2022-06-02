Глава Ассоциации содействия богатству Камеруна заявила, что по косам можно узнать о жизни африканца

Глава Ассоциации содействия богатству Камеруна Мипо Чинкоу Эдит Флауре занимается изучением причесок народов Африки — косичек и дредов. Она отметила, что они очень многое могут рассказать о человеке.
Эксперт напомнила, что мужчинам и женщинам, которых вывозили в Америку и Европу, стригли волосы. Люди теряли культурную идентичность.
«В 2000-х годах, чтобы побудить африканцев возродить культуру плетения кос, появилось даже специально движение, участники которого носили длинные натуральные волосы и плели косы», — приводит ее слова Planet Today.
По стилю плетения кос можно определить этническую группу. Прическа также отражает социальные условия человека — возраст, семейное положение, богатство и положение в обществе. Африканские косы — самая старая прическа в мире, констатировала Мипо Чинкоу Эдит Флауре.